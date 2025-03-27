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Путин: у России гораздо больше друзей в мире, чем оппонентов

Путин: у России гораздо больше друзей в мире, чем оппонентов

У России много друзей как на востоке, так и на западе, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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