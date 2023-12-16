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Предупреждение Нарышкина: стало понятно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Предупреждение Нарышкина: стало понятно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Глава СВР объяснил, чего хочет Запад от преемника президента Украины Тут разведка доложила точно: поступают «достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского».

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ВД
Вовладар Даров
Никакого замораживания конфликта, только полная победа России!
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