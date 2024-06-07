Ноутбуки на Intel Lunar Lake и AMD Strix Point на старте продаж не получат ИИ-функции Copilot Plu...

Ноутбуки на Intel Lunar Lake и AMD Strix Point на старте продаж не получат ИИ-функции Copilot PlusНовые ИИ-функции Windows, включая технологию масштабирования Auto SR, не являются эксклюзивными для ПК на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite.
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