Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Евгений Кузнецов
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"До 150 тысяч рублей! Это что, анкедот?": штрафы прилетают один за другим за сжигание мусора на дачах

"До 150 тысяч рублей! Это что, анкедот?": штрафы прилетают один за другим за сжигание мусора на дачах

Yur-gazeta.Ru Российские дачные владения не только окутаны дымом, но и полны смятения: привычный способ утилизации отходов посредством огня, традиционно применяемый в начале дачного сезона, теперь чреват значительными денежными взысканиями.

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