Разгром в рельсовой войне. ВС РФ поставили киевскую «железку» на колени

Екатерина Волковицкая 6 октября 2026 г., 5:45 Российские атаки по железнодорожной инфраструктуре Украины привели к дефициту локомотивов.
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