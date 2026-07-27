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«Цусима» в Красном море: почему флот США проигрывает войну хуситам

«Цусима» в Красном море: почему флот США проигрывает войну хуситам

Логистический кризис, начавшийся с блокады Ираном Ормузского пролива и перекинувшийся в акваторию Красного моря, наглядно продемонстрировал уязвимость всей выстроенной Западом системы морской торговли перед асимметричными действиями высокомотивированных вооруженных прокси-формирований.

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