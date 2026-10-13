Самая уютная куртка осени: как носить флис с юбками, брюками и джинсами

Причём носить его можно не только с джинсами и кроссовками, но и с классическими брюками, женственными юбками и даже элегантными аксессуарами Как сочетать флис в городе С классическими брюками Один из самых удачных способов вписать флис в городской гардероб – сыграть на контрасте.
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