Самая уютная куртка осени: как носить флис с юбками, брюками и джинсами

Причём носить его можно не только с джинсами и кроссовками, но и с классическими брюками, женственными юбками и даже элегантными аксессуарами Как сочетать флис в городе С классическими брюками Один из самых удачных способов вписать флис в городской гардероб – сыграть на контрасте.