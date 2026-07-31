"Путин найдет достойного преемника". Историк Тодд опроверг прогнозы Запада

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Sergey Ivanov

Открываем конституцию России. Читаем: -Президент- это чиновник высшего ранга, которого народ избрал для того, чтобы он организовал жизнь государства. И еще: -Высшим носителем власти в России является ее многонациональный народ. Ну и что ты имеешь против Конституции? А не пора ли тобой заинтересоваться? Вот какой ты гражданин, если конституция для тебя- не указ? Или ты гражданин чего то другого? Мечтаешь о реставрации Романовых? Ну, тогда открой учебник истории и почитай, сколько русской крови пролил этот просвещенный монарх. Это ведь сейчас он- святой. А пока был жив- народ его ненавидел! Ну, а твоя фраза «Ельцин одумался» и вовсе попахивает юмором! Ну и чем может пахнуть изо рта этого пропойцы, который пропил Россию, кроме как перегаром? И который еще и продал бы ее за лишнюю поллитровку, если бы там, наверху, вовремя не спохватились и не нашептали ему на ухо это историческое: -Я устал. Я ухожу! Что, дорогой оппонент, неужели ты веришь в то, что это животное, у которого вместо мозгов- только животный инстинкт борьбы за власть, при этом даже не понимая, что с этой властью делать- мог добровольно сдать свой пост? Наивный! Да ему это подсказали те, кто реально рулит Россией и кто не привык засвечиваться на ТВ. Ну, а сам- то ты какой патриот, если отказываешься участвовать в управлении страной, как это предписано конституцией, передоверив свою конституционную обязанность какому- то там «царю- батюшке»? В общем, хреновый из тебя патриот и такой же дерьмовый гражданин. Спорить готов: Ты патриот только до тех пор, пока сидишь на диване. А сделать что- то, чтобы Россия жила лучше- кишка тонка. Да и мозгами господь обидел.