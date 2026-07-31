"Путин найдет достойного преемника". Историк Тодд опроверг прогнозы Запада

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Открываем конституцию России. Читаем: -Президент- это чиновник высшего ранга, которого народ избрал для того, чтобы он организовал жизнь государства. И еще: -Высшим носителем власти в России является ее многонациональный народ. Ну и что ты имеешь против Конституции? А не пора ли тобой заинтересоваться? Вот какой ты гражданин, если конституция для тебя- не указ? Или ты гражданин чего то другого? Мечтаешь о реставрации Романовых? Ну, тогда открой учебник истории и почитай, сколько русской крови пролил этот просвещенный монарх. Это ведь сейчас он- святой. А пока был жив- народ его ненавидел! Ну, а твоя фраза «Ельцин одумался» и вовсе попахивает юмором! Ну и чем может пахнуть изо рта этого пропойцы, который пропил Россию, кроме как перегаром? И который еще и продал бы ее за лишнюю поллитровку, если бы там, наверху, вовремя не спохватились и не нашептали ему на ухо это историческое: -Я устал. Я ухожу! Что, дорогой оппонент, неужели ты веришь в то, что это животное, у которого вместо мозгов- только животный инстинкт борьбы за власть, при этом даже не понимая, что с этой властью делать- мог добровольно сдать свой пост? Наивный! Да ему это подсказали те, кто реально рулит Россией и кто не привык засвечиваться на ТВ. Ну, а сам- то ты какой патриот, если отказываешься участвовать в управлении страной, как это предписано конституцией, передоверив свою конституционную обязанность какому- то там «царю- батюшке»? В общем, хреновый из тебя патриот и такой же дерьмовый гражданин. Спорить готов: Ты патриот только до тех пор, пока сидишь на диване. А сделать что- то, чтобы Россия жила лучше- кишка тонка. Да и мозгами господь обидел.
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1 м.
Валентина Литвяк
Как Вы лично, представляете   свое участие в управлении страной, как это предписано   конституцией? На конкретном примере, просто интересно.
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Похоже, вы только вчера родились... Но все же отвечу: Очень просто! Через выборы! Я выслушаю дебаты между кандидатами в президенты- и проголосую за того, чья программа мне окажется ближе. Конечно, мой голос- это всего лишь песчинка. Но истина как раз и складывается из множества вот таких песчинок. И когда комиссия подсчитает, сколько избирателей проголосовало за каждого кандидата- тогда и будет ясна воля народа. Который, повторюсь, по конституции является верховным носителем власти. А вот в Советское время депутатов в Советы избирали на общем собрании трудового коллектива. И на этом же собрании вручали депутату наказ избирателей- то есть, общее политическое направление, в котором депутат должен проводить политику. Опять же, у другого трудового коллектива может быть другой взгляд на внутреннюю и внешнюю политику государства. Но истина складывается из множества таких вот наказов. И истина эта проявляется на заседаниях Советов, где каждый депутат имеет возможность отстаивать свою точку зрения- то есть, тот самый наказ трудового коллектива, а затем последующим голосовании. Ленин говорил, что каждая кухарка должна управлять государством. Сейчас эту его фразу стараются опошлить, а в действительности она полна смысла! Потому, что кухарка управляет государством через своих депутатов, которым она рассказывает о своих нуждах. Ну, а далее пожелания кухарок на заседании Совета складываются и обретают очертания нового закона или политической направленности, где и находят отражение интересы кухарки....
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1 м.