Эммануэля Тодда, историка, социолога и семейного антрополога, многие считают подлинным гением. Представляем вам ответы этого незаурядного человека на вопросы читателей Courrier Japan.
"Путин найдет достойного преемника". Историк Тодд опроверг прогнозы Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Открываем конституцию России. Читаем: -Президент- это чиновник высшего ранга, которого народ избрал для того, чтобы он организовал жизнь государства. И еще: -Высшим носителем власти в России является ее многонациональный народ. Ну и что ты имеешь против Конституции? А не пора ли тобой заинтересоваться? Вот какой ты гражданин, если конституция для тебя- не указ? Или ты гражданин чего то другого? Мечтаешь о реставрации Романовых? Ну, тогда открой учебник истории и почитай, сколько русской крови пролил этот просвещенный монарх. Это ведь сейчас он- святой. А пока был жив- народ его ненавидел! Ну, а твоя фраза «Ельцин одумался» и вовсе попахивает юмором! Ну и чем может пахнуть изо рта этого пропойцы, который пропил Россию, кроме как перегаром? И который еще и продал бы ее за лишнюю поллитровку, если бы там, наверху, вовремя не спохватились и не нашептали ему на ухо это историческое: -Я устал. Я ухожу! Что, дорогой оппонент, неужели ты веришь в то, что это животное, у которого вместо мозгов- только животный инстинкт борьбы за власть, при этом даже не понимая, что с этой властью делать- мог добровольно сдать свой пост? Наивный! Да ему это подсказали те, кто реально рулит Россией и кто не привык засвечиваться на ТВ. Ну, а сам- то ты какой патриот, если отказываешься участвовать в управлении страной, как это предписано конституцией, передоверив свою конституционную обязанность какому- то там «царю- батюшке»? В общем, хреновый из тебя патриот и такой же дерьмовый гражданин. Спорить готов: Ты патриот только до тех пор, пока сидишь на диване. А сделать что- то, чтобы Россия жила лучше- кишка тонка. Да и мозгами господь обидел.
Ответить
1 м.
Валентина Литвяк
Как Вы лично, представляете свое участие в управлении страной, как это предписано конституцией? На конкретном примере, просто интересно.
Ответить
1 м.
SI
Sergey Ivanov
Похоже, вы только вчера родились... Но все же отвечу: Очень просто! Через выборы! Я выслушаю дебаты между кандидатами в президенты- и проголосую за того, чья программа мне окажется ближе. Конечно, мой голос- это всего лишь песчинка. Но истина как раз и складывается из множества вот таких песчинок. И когда комиссия подсчитает, сколько избирателей проголосовало за каждого кандидата- тогда и будет ясна воля народа. Который, повторюсь, по конституции является верховным носителем власти. А вот в Советское время депутатов в Советы избирали на общем собрании трудового коллектива. И на этом же собрании вручали депутату наказ избирателей- то есть, общее политическое направление, в котором депутат должен проводить политику. Опять же, у другого трудового коллектива может быть другой взгляд на внутреннюю и внешнюю политику государства. Но истина складывается из множества таких вот наказов. И истина эта проявляется на заседаниях Советов, где каждый депутат имеет возможность отстаивать свою точку зрения- то есть, тот самый наказ трудового коллектива, а затем последующим голосовании. Ленин говорил, что каждая кухарка должна управлять государством. Сейчас эту его фразу стараются опошлить, а в действительности она полна смысла! Потому, что кухарка управляет государством через своих депутатов, которым она рассказывает о своих нуждах. Ну, а далее пожелания кухарок на заседании Совета складываются и обретают очертания нового закона или политической направленности, где и находят отражение интересы кухарки....
Ответить
1 м.
Свежие комментарии