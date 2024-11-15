Патрушев предложил запустить производство сливочного масла на заводе «Петмол»

В ходе рабочего визита на санкт-петербургскую производственную площадку «Петмол» заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев предложил руководству завода рассмотреть возможность запуска линии по производству сливочного масла.
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