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Патрушев предложил запустить производство сливочного масла на заводе «Петмол»

Патрушев предложил запустить производство сливочного масла на заводе «Петмол»

В ходе рабочего визита на санкт-петербургскую производственную площадку «Петмол» заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев предложил руководству завода рассмотреть возможность запуска линии по производству сливочного масла.

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