ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 2027 года. Об этом 16 октября сообщил РИА Новости председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский.
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