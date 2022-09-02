«Выбираемся из холодной ямы»: дожди начнут отступать от Петербурга 2 сентября

В городе немного повысится температура воздуха — до +13 градусов. Тыловая часть циклона продолжит формировать погоду в Петербурге 2 сентября, однако его воздействие будет ослабевать, в связи с чем дожди начнут постепенно отступать от города.
В городе немного повысится температура воздуха — до +13 градусов. Тыловая часть циклона продолжит формировать погоду в Петербурге 2 сентября, однако его воздействие будет ослабевать, в связи с чем дожди начнут постепенно отступать от города.
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