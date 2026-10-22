Тула стала точкой притяжения для учёных-исследователей из всех городов России и других стран. XIV Международная научно-практическая конференция "Мир оружия: история, герои, коллекции" стартовала в музее оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Жители пожаловали...
- МЕ За год сумма банк...
- АС Тулякам могут бес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым