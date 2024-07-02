Доктор Мясников развеял популярный миф о давлении

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием парацетамола не повышает давление. Специалист рассказал, что парацетамол действительно может приводить к повышению давления у людей с заболеваниями печени, а также у злоупотребляющих алкоголем.
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