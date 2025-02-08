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Закон, порядок, государство

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Полицейскими пресечена деятельность группы, планировавшей сбывать запрещенные вещества на территории Самарской и Оренбургской областей

Следственной частью СУ Управления МВД России по городу Самаре трем жителям областного центра предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению, предусмотренному ч.

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