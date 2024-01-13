ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Проект по школьному питанию запустят Сбер и правительство Воронежской области

Проект по школьному питанию запустят Сбер и правительство Воронежской области

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. На дне Воронежской области, который прошел на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 13 января, Сбер и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Классная карта», предполагающего управление школьным питанием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх