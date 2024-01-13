Проект по школьному питанию запустят Сбер и правительство Воронежской области

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. На дне Воронежской области, который прошел на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 13 января, Сбер и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Классная карта», предполагающего управление школьным питанием.
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