За последний год Россию в США стали реже называть врагом

Более чем через три года после начала российской военной операции на Украине американцы по-прежнему разделяются по партийным линиям в своих взглядах на конфликт, а также в своем отношении к НАТО и восприятии России.
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