Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg главу военного комитета альянса Роба Бауэра.
В НАТО сделали неожиданное заявление о России
Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Как достало это постоянное оправдание за действия на своей территории. Постоянно оправдываемся что то доказываем, а самое главное кому уродам без чести. Какое их собачье дело что и как мы делаем у себя дома.
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