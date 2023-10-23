Русская весна
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Русская весна

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В НАТО сделали неожиданное заявление о России

В НАТО сделали неожиданное заявление о России

Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg главу военного комитета альянса Роба Бауэра.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Как достало это постоянное оправдание за действия на своей территории. Постоянно оправдываемся что то доказываем, а самое главное кому уродам без чести. Какое их собачье дело что и как мы делаем у себя дома.
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