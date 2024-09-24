Биография Михаила Александровича Бахтиарова: как он основал холдинг Major и куда пропал сейчас Тамара АрноМихаил Александрович Бахтиаров считает одним из весомых фактов в своей биографии основание холдинга «Мэйджор» и более чем 20-летнюю работу в компании.
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