А золото вообще на месте? В США затеяли большой аудит. Сохранность запасов не проверяли 50 лет

В США подняли вопрос об аудите золотого запаса. Оказалось, что последние 50 лет никто не проверял, на месте ли золото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Беглая ведущая "Вестей" сидит в Праге и материт русских. Понимает, что оказалась в ловушке
- Россия разносит базы противника в Харьковской области новым оружием. В США уже возмущены: "Это кошмар ВСУ"
- "Коварный Путин лунной ночью остановил ветер": Прибалты "освободились" от России и сразу же попали в ловушку
Свежие комментарии