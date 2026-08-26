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Газета.ру

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Генетик Кушнаренко: некоторые люди быстрее выводят кофеин из организма

Генетик Кушнаренко: некоторые люди быстрее выводят кофеин из организма

Генетика влияет на то, как организм реагирует на кофеин, и ключевую роль в этом играет ген CYP1A2. Этот ген кодирует белок семейства цитохромов — фермент печени, который участвует более чем в 90% метаболизма кофеина, – рассказала «Газете.

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