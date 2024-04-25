Завод «Норникеля» переезжает в Китай «Норникель» перенесет часть мощностей Медного завода из Норильска в Китай из-за давления санкций.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Завод «Норникеля» переезжает в Китай «Норникель» перенесет часть мощностей Медного завода из Норильска в Китай из-за давления санкций.
Свежие комментарии