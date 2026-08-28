Как избежать превращения ИТ-инфраструктуры в «зоопарк»: современные решения и подходы

ИТ-инфраструктура крупных компаний редко создаётся сразу в идеальном виде. Обычно она развивается постепенно, по мере появления новых задач: добавляются серверы для запуска сервисов, расширяется система хранения данных, внедряются специализированные продукты под растущие нагрузки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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