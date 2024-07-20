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Ротенберг приедет на матч звезд КХЛ и НХЛ на «Жигулях»: «Отец возил меня на тренировки на такой же. Машина отличная»

Ротенберг приедет на матч звезд КХЛ и НХЛ на «Жигулях»: «Отец возил меня на тренировки на такой же. Машина отличная»

Благотворительная игра состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. «Сегодня приеду на матч на «Жигулях» – ВАЗ 2101.

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