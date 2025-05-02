Мощный взрыв потряс Николаев местные жители не могут прийти в себя: Карта специальной военной операции на Украине на 2 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНиколаев снова оказался в эпицентре громкого ЧП, о котором в городе еще долго будут говорить шепотом.