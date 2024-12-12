Доктор Чуракина раскрыла вред чрезмерного употребления сахара

Врач Чуракина рассказала о том, какой вред приносит человеку чрезмерное употребление сахара.Сахар негативно сказывается на здоровье – об этом сообщила врач-эндокринолог и диетолог медицинской компании «Здоровье» Елена Чуракина.
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