Врачи в Петербурге получили награды за оказание помощи раненным на Украине росгвардейцам

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии Врачам Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге вручили награды за оказание помощи в лечении росгвардейцев, которые были ранены в ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса.