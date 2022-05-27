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Врачи в Петербурге получили награды за оказание помощи раненным на Украине росгвардейцам

Врачи в Петербурге получили награды за оказание помощи раненным на Украине росгвардейцам

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии Врачам Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге вручили награды за оказание помощи в лечении росгвардейцев, которые были ранены в ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса.

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