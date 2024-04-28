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Петербургский дневник

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«Денег нет даже на уборку улиц». Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится Финляндии

«Денег нет даже на уборку улиц». Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится Финляндии

Спикер Госдумы рассказал, как живется финнам за железным занавесом Вячеслав Володин прокомментировал в своем Телеграм-канале, насколько дорого обходится Финляндии закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

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Комментарии
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tsan tsan
Какое дело спикеру российского парламента до денег на уборку улиц в какой-то Финляндии ? Надо делать так, чтобы деньги на уборку улиц в России использовались по назначению, а не распихивались по чьим-то карманам.
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14 час.
E
Ed
Ну поплохело финам слегка, но разве нам от этого лучше? Были в нашей реальности раньше, ноне не стало, а вот это уже хорошо. Даже упоминать их не след, нет такой страны и фсе - кончились.
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12 час.

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