«Денег нет даже на уборку улиц». Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится Финляндии

Какое дело спикеру российского парламента до денег на уборку улиц в какой-то Финляндии ? Надо делать так, чтобы деньги на уборку улиц в России использовались по назначению, а не распихивались по чьим-то карманам.

E

Ed

Ну поплохело финам слегка, но разве нам от этого лучше? Были в нашей реальности раньше, ноне не стало, а вот это уже хорошо. Даже упоминать их не след, нет такой страны и фсе - кончились.