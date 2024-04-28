«Денег нет даже на уборку улиц». Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится Финляндии

Спикер Госдумы рассказал, как живется финнам за железным занавесом Вячеслав Володин прокомментировал в своем Телеграм-канале, насколько дорого обходится Финляндии закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.
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