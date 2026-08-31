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«Билет есть — места нет»: в России хотят узаконить продажу авиабилетов сверх числа кресел

«Билет есть — места нет»: в России хотят узаконить продажу авиабилетов сверх числа кресел

Суды запрещают овербукинг, прокуратура штрафует перевозчиков, депутаты предлагают ужесточить наказание.

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