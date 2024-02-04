Найден самолет Амелии Эркхарт

Найден самолет Амелии ЭркхартАмериканская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт.
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