Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Найден самолет Амелии Эркхарт

Найден самолет Амелии Эркхарт

Найден самолет Амелии ЭркхартАмериканская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт.

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