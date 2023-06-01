Русская весна

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Bloomberg: Союзники Украины не поддерживают её атаки на территории России

Bloomberg: Союзники Украины не поддерживают её атаки на территории России

США и их союзники в Европе высказались против использования поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по российским территориям, передаёт Bloomberg.

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