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Царьград

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Министр Барбю заявила о самом жарком лете во Франции с 1900 года

Министр Барбю заявила о самом жарком лете во Франции с 1900 года

Лето 2026 года во Франции стало самым жарким за всю историю наблюдений. Министр экологического перехода Моник Барбю призвала к снижению выбросов парниковых газов.

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