Экс-советник офиса Зеленского поддержал одессита, который пел песни Цоя во Львове Владислав ВислБывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, выступил в поддержку музыканта из Одессы, который исполнял песни Виктора Цоя в городе Львове.
Популярные статьи
- Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года
- Что можно и нельзя делать верующим на Троицу 4 июня 2023 года: категорические запреты для православных
- Точно в цель: Ракетный удар по Украине ночью 30 мая, атака дронов-камикадзе на Киев, какие цели уничтожены
Свежие комментарии