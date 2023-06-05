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Экс-советник офиса Зеленского поддержал одессита, который пел песни Цоя во Львове

Экс-советник офиса Зеленского поддержал одессита, который пел песни Цоя во Львове

Экс-советник офиса Зеленского поддержал одессита, который пел песни Цоя во Львове Владислав ВислБывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, выступил в поддержку музыканта из Одессы, который исполнял песни Виктора Цоя в городе Львове.

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