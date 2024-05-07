Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних в Кемеровской области-Кузбассе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу расследуется уголовное дело по заявлению женщины о применении насилия в дошкольном учреждении в отношении детей.
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