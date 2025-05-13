В Екатеринбурге продолжают благоустраивать набережную за ледовой ареной

Екатеринбуржцы уже активно гуляют по набережной рядом с новой «УГМК Ареной». Строительные работы планируют завершить к сентябрю, однако на территории уже обустроены велопешеходные зоны, детские площадки, пешеходный мост через реку Исеть, качели и малые архитектурные формы.