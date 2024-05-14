Газовые поставки в Европу снова зависят от одного игрока – Bloomberg

Евросоюз потратил два года на попытки полного отказа от российского газа. Однако теперь почти 30% всех поставок этого энергоресурса в страны сообщества снова поставляется из одного источника – Норвегии, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии