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Регионы России

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В Екатеринбурге таксист жестоко избил пассажира за хлопок дверью

В Екатеринбурге таксист жестоко избил пассажира за хлопок дверью

Ночью возле дома по адресу Рябинина, 47 произошло жестокое нападение на пассажира такси. По словам пострадавшего, после того, как он громко хлопнул дверцей, водитель резко выбежал из машины и ударил его по лицу, предположительно кастетом.

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