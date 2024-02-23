США введут санкции в отношении "более 500 целей в России"

Меры будут направлены в том числе и на "пробелы" в уже существующих санкциях, а также не позволить обойти их США в ближайшие дни представят "сокрушительный пакет" санкций против России, в котором будут "сотни, сотни и сотни" новых ограничений.
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