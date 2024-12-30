Российские силы поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

Вооружённые силы России нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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