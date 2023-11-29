НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Баринов о перспективах избежать дисквалификации и сыграть с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Баринов о перспективах избежать дисквалификации и сыграть с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Встреча 17‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Москве. После игры с «Крыльями Советов» (3:3) при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к помощнику арбитра Рашиду Абусуеву, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх