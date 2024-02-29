Учителя высоко оценили внимание Путина к системе образования

Учителя высоко ценят внимание президента России Владимира Путина к развитию образования в стране и мерам поддержки образовательных учреждений и педагогического состава, рассказали в беседе с РЕН ТВ сотрудники школы в селе Эльхотово в Северной Осетии.
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