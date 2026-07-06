📷❗️6 июля 2026 года Польша и компания Anduril Industries заключили соглашение о лицензионном производстве крылатых ракет Barracuda-500M на мощностях Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA в Быдгоще.
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📷❗️6 июля 2026 года Польша и компания Anduril Industries заключили соглашение о лицензионном производстве крылатых ракет Barracuda-500M на мощностях Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA в Быдгоще.