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«Зарницы доверия» – пройдена мертвая точка российско-американских отношений

«Зарницы доверия» – пройдена мертвая точка российско-американских отношений

Саммит в Женеве не стал прорывным, но его можно всё же признать обнадёживающим.  «Никаких иллюзий нет и не было», но «зарницы доверия промелькнули» – такими словами Владимира Путина можно в целом охарактеризовать Женевский саммит двух президентов.

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