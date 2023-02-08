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Число жертв землетрясения в Турции превысило 6,2 тысячи

Число жертв землетрясения в Турции превысило 6,2 тысячи

В Сирии число погибших возросло до 1250.фото: twitter.com/tskgnkur--> В Турции число погибших при мощном землетрясении возросло до 6234, сообщает 8 февраля турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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