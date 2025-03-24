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Закон, порядок, государство

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В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами

Военнослужащие из состава боевых расчетов кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы регулярно отрабатывают задачи по уничтожению условных БЭК для доведения алгоритма действий до автоматизма.

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