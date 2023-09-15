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Разведчики мотострелкового соединения ВВО отработали организацию и проведение засад в Амурской области

Разведчики мотострелкового соединения ВВО отработали организацию и проведение засад в Амурской области

В ходе проведения воздушной разведки, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) разведчики обнаружили движущуюся колонну легкобронированной техники условного противника.

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