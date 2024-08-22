Освобождение Донбасса и Курщины грозит ударом "грязной бомбы". России дали важный сигнал на Западе. Войска оказались окружены. Капитуляция

Ядерное оружие есть смысл применять только по Британии и США. Они сами к этому стремятся. Только мощно и эффективно. Вот тогда надолго воцарится мир!

НР

Николай Рябов

Грязная бомба , грязная бомба , Запад предупреждает , а мы чистой , так чтобы на всех сошёл " благодатный огонь " и не кому было кричать , Россия не решится , духу не хватит . Русские долго запрягают , но быстро ездят .