Многие эксперты полагают, что полное освобождение Донбасса, которое близко, как никогда за все 10 лет, а также освобождение Курской области и последующий разгром противника приведут к вынужденной капитуляции Киева из-за невосполнимых никакой мобилизацией потерь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии