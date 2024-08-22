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Царьград

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Освобождение Донбасса и Курщины грозит ударом "грязной бомбы". России дали важный сигнал на Западе. Войска оказались окружены. Капитуляция

Освобождение Донбасса и Курщины грозит ударом "грязной бомбы". России дали важный сигнал на Западе. Войска оказались окружены. Капитуляция

Многие эксперты полагают, что полное освобождение Донбасса, которое близко, как никогда за все 10 лет, а также освобождение Курской области и последующий разгром противника приведут к вынужденной капитуляции Киева из-за невосполнимых никакой мобилизацией потерь.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Ядерное оружие есть смысл применять только по Британии и США. Они сами к этому стремятся. Только мощно и эффективно. Вот тогда надолго воцарится мир!
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15 час.
НР
Николай Рябов
Грязная бомба , грязная бомба , Запад предупреждает , а мы чистой , так чтобы на всех сошёл &quot; благодатный огонь &quot; и не кому было кричать , Россия не решится , духу не хватит . Русские долго запрягают , но быстро ездят .
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13 час.

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