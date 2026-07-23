Самолет экстренно сел в Сургуте из-за пьяного дебошира на борту

Самолет, летевший рейсом Москва – Якутск, совершил экстренную посадку в Сургуте. Командир борта принял такое решение из-за буйного пассажира, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
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