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Самолет экстренно сел в Сургуте из-за пьяного дебошира на борту

Самолет экстренно сел в Сургуте из-за пьяного дебошира на борту

Самолет, летевший рейсом Москва – Якутск, совершил экстренную посадку в Сургуте. Командир борта принял такое решение из-за буйного пассажира, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

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