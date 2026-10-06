КМИС: 69% украинцев поддерживают остановку конфликта по линии фронта

69% украинцев готовы поддержать немедленное прекращение огня по текущей линии боевого соприкосновения без юридического признания Киевом утраченных территорий.
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