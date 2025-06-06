«Оземпик» увеличил размер мужского достоинства на 1,16 сантиметра

Использование препарата «Оземпик» / © Getty Images Согласно последним данным, средний размер полового члена британских мужчин увеличился на 1,16 сантиметра и достиг 14 сантиметров в период с 2022 по 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии