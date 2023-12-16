В Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда «Таращанец»

В Киеве, в Дарницком районе местные власти демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец», снос проходил в рамках так называемой «декоммунизации», сообщает украинское издание «Обозреватель» в Telegram.
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